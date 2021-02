Dybala è andato a Barcellona: la Juve trema (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Viaggio a Barcellona, quest’oggi, per Paulo Dybala, out da diverse settimane per un problema fisico che lo sta tormentando Non c’entra il mercato, stavolta, anche se proprio il Barcellona, in passato, ha chiesto informazioni. Paulo Dybala è volato in Spagna per altri motivi: quelli fisici. La Joya, fermo dal 10 gennaio, giorno della gara col Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Viaggio a, quest’oggi, per Paulo, out da diverse settimane per un problema fisico che lo sta tormentando Non c’entra il mercato, stavolta, anche se proprio il, in passato, ha chiesto informazioni. Pauloè volato in Spagna per altri motivi: quelli fisici. La Joya, fermo dal 10 gennaio, giorno della gara col Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

