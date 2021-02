(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Comunicato- “La scuola non è un’azienda, ma un’importante istituzione della nostra Repubblica per il cui bene dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Perciò apprezziamo la disponibilità all’ascolto e al dialogo dichiarata dal ministro, che segna un cambio di passo significativo e che auspichiamo possa inaugurare una nuova stagione improntata ad una reale collaborazione”. L'articolo .

mi8_paola : RT @orizzontescuola: Di Meglio (Gilda) a Bianchi: porre fine alle classi pollaio e accelerare con i vaccini - orizzontescuola : Di Meglio (Gilda) a Bianchi: porre fine alle classi pollaio e accelerare con i vaccini - ReginaPH77 : Pippo subito dopo il lutto (dopo aver capito che D sarebbe rimasta): - deve vincere lei - le regala Gilda - faremo… - ahoy_mat : 9. La sfilata meglio riuscita Stefy con la falcata, Gilda e Bad Romance = che grande fratello iconico che sta fac… - nicotjne_ : @GrandeFratello 9 - LA SFILATA MEGLIO RIUSCITA: la nostra Stefania insieme a Gilda ?? #GFVIPTBT #TZVIP #SOVIP #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio Gilda

Orizzonte Scuola

Salvatore Pizzo (coordinatore) invita 'i responsabili dell'Ausl aprecisare come stanno le cose', ricordando che già lo scorso 7 dicembre era stato richiesto un incontro. 'Purtroppo da ...Giorgia Tordini eAmbrosio Quando avete iniziato a lavorare sulla nuova collezione? Il ...pensato a una capsule che potesse vestire il nostro target dalle 8 alle 20 per esprimere all ...L'Ausl di Parma sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un comunicato, rivolto al personale scolastico, per informare che dal 23 febbraio tutti gli i docenti delle scuole Parmensi e gli altri operato ...No alla Dad al 100%: questo pomeriggio il Tar della Puglia ha sospeso l'ordinanza regionale con cui il presidente della regione Michele Emiliano disponeva fino al 5 marzo la ...