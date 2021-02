Così internet si prepara a rendere obsoleta la scrittura

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’epoca del video è cominciata e i reel di Instagram (oltre a tutto Tik Tok) ne sono la dimostrazione. «Nel futuro dovremo concentrarci su questo», ha dichiarato a gennaio Allen Zhang, fondatore di WeChat, una sorta di WhatsApp cinese (ma molto più ricca) nella sua assemblea annuale. «E meno sulla». Nella storia della rete, ha continuato, «il modo in cui le persone si esprimono è cambiato. All’inizio era necessario saper programmare con HTML. Poi abbiamo assistito all’emergere dei blog e dei microblog. Adesso, ci sono i video brevi». La tendenza è questa: forme di comunicazione che permettono a tutti, anche chi non ha ricevuto una formazione specifica, di produrre e consumare contenuti in modo sempre più facile. «La comunicazione diventerà più breve e più frammentata». Tradotto: il prossimo passo sarà la diffusione del livestreaming. Ed esperimenti come ...