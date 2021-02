Coronavirus: aumentano i contagi (16.424), diminuiscono i decessi (318), indice positività più alto al 4,8% (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus. I nuovi positivi salgono a 16.424 (ieri erano stati 13.314) a fronte di 340.247 tamponi, con l'indice di positivita' che si alza attestandosi al 4,8% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovo balzo deida. I nuovi positivi salgono a 16.424 (ieri erano stati 13.314) a fronte di 340.247 tamponi, con l'di positivita' che si alza attestandosi al 4,8% L'articolo proviene da Firenze Post.

fanpage : Oltre il 30% delle infezioni Covid è dovuto alla variante inglese. Aumentano le ZONE ROSSE in Italia. - CorriereTorino : In Piemonte aumentano contagi (1.453) e ricoveri in terapia intensiva (+7) - FirenzePost : Coronavirus: aumentano i contagi (16.424), diminuiscono i decessi (318), indice positività più alto al 4,8% - cronaca_news : Bollettino coronavirus del 24 febbraio: 16.424 nuovi positivi, 318 morti. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, più tamponi ma aumentano i casi: si sale oltre… -