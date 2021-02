Congo, autopsia: Attanasio e Iacovacci morti in una sparatoria, non è stata un'esecuzione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco : non si è trattato quindi di un'esecuzione. A rivelarlo sono i primi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'ambasciatore italiano inLucae il carabiniere Vittoriosono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco : non si è trattato quindi di un'. A rivelarlo sono i primi ...

