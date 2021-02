BMW e Pedercini assenti ai test di Portimao

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tra una settimana alcune squadre del mondiale SBK torneranno in pista sul tracciato die tutti i team di BMW e Kawasakihanno deciso di rinunciare a questa due giorni dia causa dell’aumento del numero di contagi in Portogallo dovuta alla nuova ondata legata alla pandemia di Covid 19. AidiBMW e, Kawasaki con l’incognita Lowes Il 24 febbraio solitamente era una delle date che segnava l’inizio di una stagione del mondiale SBK. Ad esempio in questo giorno nel 2007 Max Biaggi vinceva a Losail la sua prima gara nel mondiale delle derivate di serie, mentre nel 2019 Alvaro Bautista realizzava la prima storica tripletta di vittorie in un singolo round. Ai tempi del Covid-19 la stagione inizierà molto più tardi ed ...

