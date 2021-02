Attacco in Congo, Di Maio alla Camera: «L’Onu apra un’inchiesta, ci aspettiamo risposte rapide» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È iniziata con un lungo applauso l’informativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato a nord di Goma lo scorso 22 febbraio nella Repubblica Democratica del Congo. Nell’imboscata ha perso la vita anche l’autista del convoglio del World Food Programme, Mustapha Milambo, che scortava il diplomatico e il carabiniere verso la città di Kanyamahoro, alla periferia del parco nazionale dei Virunga. «Nei nostri cuori abitano, allo stesso tempo, un dolore attonito e un orgoglio profondo per questi uomini che hanno sacrificato la loro esistenza al servizio dell’Italia, della pace, dell’assistenza ai più deboli», ha esordito Di Maio. «È stato straziante ieri sera accogliere, a fianco del Presidente Draghi e dei familiari, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È iniziata con un lungo applauso l’informativa del ministro degli Esteri Luigi Disulla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato a nord di Goma lo scorso 22 febbraio nella Repubblica Democratica del. Nell’imboscata ha perso la vita anche l’autista del convoglio del World Food Programme, Mustapha Milambo, che scortava il diplomatico e il carabiniere verso la città di Kanyamahoro,periferia del parco nazionale dei Virunga. «Nei nostri cuori abitano, allo stesso tempo, un dolore attonito e un orgoglio profondo per questi uomini che hanno sacrificato la loro esistenza al servizio dell’Italia, della pace, dell’assistenza ai più deboli», ha esordito Di. «È stato straziante ieri sera accogliere, a fianco del Presidente Draghi e dei familiari, ...

