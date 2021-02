Addio a Michele Rubino, l’ingegnere del caffè (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Grave perdita nel mondo dell’impresa agro-alimentare italiana per la scomparsa di Michele Rubino, anche noto come “l’ingegnere del caffè”. Per molti anni Amministratore unico di una nota azienda del settore, fondata dal Francesco, Rubino era titolare di Projeko srl, produttrice di caffè Kamo, un brand giovane, ma già ben posizionato sul mercato nazionale e non solo. Affascinato fin da bambino dall’aromatico “chicco nero”, il rapporto dell’ingegnere Rubino con il caffè diveniva sempre più intenso con il passare del tempo, al punto da dedicare anche la sua tesi di laurea in Ingegneria meccanica al caffè, trattando come argomento “gli impianti di produzione diversificata per i caffè”. Dopo la laurea – e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Grave perdita nel mondo dell’impresa agro-alimentare italiana per la scomparsa di, anche noto come “del”. Per molti anni Amministratore unico di una nota azienda del settore, fondata dal Francesco,era titolare di Projeko srl, produttrice diKamo, un brand giovane, ma già ben posizionato sul mercato nazionale e non solo. Affascinato fin da bambino dall’aromatico “chicco nero”, il rapporto delcon ildiveniva sempre più intenso con il passare del tempo, al punto da dedicare anche la sua tesi di laurea in Ingegneria meccanica al, trattando come argomento “gli impianti di produzione diversificata per i”. Dopo la laurea – e ...

