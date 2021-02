2021, l'anno perfetto per comprare casa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) comprare casa nel 2021 potrebbe essere molto conveniente: i prezzi degli immobili nei principali Paesi europei, come rivela l'ultimo report di S&P Global Ratings, sono infatti destinati a crescere più lentamente rispetto all'anno scorso. Per l'economista di S&P Marion Amiot "dovremo attendere fino a dopo il 2021 per trovare una domanda rinvigorita e una crescita dei prezzi, a patto che alla fine di quest'anno le restrizioni legate alla pandemia vengano allentate". Nel 2020, spiega il report, le politiche di sostegno al reddito adottate in Europa sono state tra le più efficaci nel mantenere la domanda di immobili a galla, e di conseguenza "i prezzi sono cresciuti in maniera sensibile". Per le stesse ragioni quest'anno la crescita dovrebbe frenare: le misure di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 febbraio 2021)nelpotrebbe essere molto conveniente: i prezzi degli immobili nei principali Paesi europei, come rivela l'ultimo report di S&P Global Ratings, sono infatti destinati a crescere più lentamente rispetto all'scorso. Per l'economista di S&P Marion Amiot "dovremo attendere fino a dopo ilper trovare una domanda rinvigorita e una crescita dei prezzi, a patto che alla fine di quest'le restrizioni legate alla pandemia vengano allentate". Nel 2020, spiega il report, le politiche di sostegno al reddito adottate in Europa sono state tra le più efficaci nel mantenere la domanda di immobili a galla, e di conseguenza "i prezzi sono cresciuti in maniera sensibile". Per le stesse ragioni quest'la crescita dovrebbe frenare: le misure di ...

disinformatico : Il Fatto Quotidiano annuncia la morte segreta del Principe Filippo. Da un anno. Però le fake news son colpa di Inte… - fattoquotidiano : 'Non mangio da un anno per risparmiare', le testimonianze dei lavoratori della cultura fermi da un anno a causa del… - repubblica : Francia, assorbenti gratis per le studentesse universitarie: Lo ha annunciato la ministra dell'Università e della R… - mcannavac : RT @alelomi: L'Agenzia Spaziale Europea @esa offre nuove opportunità di tirocinio per laureati e laureandi. Sono disponibili più di 100 tir… - LaskaJuventus : RT @globalistIT: Onestamente dopo un anno a mettere a dura prova la nostra sanità mentale sono affermazioni come queste #Salvini #Virologi… -