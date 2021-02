“Voglio morire. E voglio morire in Italia, ma la ASL me lo impedisce” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Fatto oggi racconta la vicenda di Mario, nome di fantasia, che ha chiesto di poter ricorrere al suicidio assistito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.242 del 2019, quella emessa dopo la morte di Dj Fabo, che stabilisce, come spiega l’Associazione Luca Coscioni, “dei passaggi specifici per tutti quei pazienti affetti da patologie irreversibili che in determinate condizioni, possono far richiesta di porre fine alle proprie sofferenze, attraverso un iter tramite Servizio Sanitario Nazionale”. Mario è tetraplegico da 10 anni. L’uomo è stato vittima di un incidente e soffre anche di altre patologie. Ha chiesto all’Azienda Sanitaria Unica Regionale nelle Marche di poter ricorrere al suicidio assistito, che però gli è stato negato. E ora vuole fare ricorso: “Chiedo di morire in Italia, in piena legalità”, dice dopo essersi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Fatto oggi racconta la vicenda di Mario, nome di fantasia, che ha chiesto di poter ricorrere al suicidio assistito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.242 del 2019, quella emessa dopo la morte di Dj Fabo, che stabilisce, come spiega l’Associazione Luca Coscioni, “dei passaggi specifici per tutti quei pazienti affetti da patologie irreversibili che in determinate condizioni, possono far richiesta di porre fine alle proprie sofferenze, attraverso un iter tramite Servizio Sanitario Nazionale”. Mario è tetraplegico da 10 anni. L’uomo è stato vittima di un incidente e soffre anche di altre patologie. Ha chiesto all’Azienda Sanitaria Unica Regionale nelle Marche di poter ricorrere al suicidio assistito, che però gli è stato negato. E ora vuole fare ricorso: “Chiedo diin, in piena legalità”, dice dopo essersi ...

