Tutte le attività che potrebbero rivedere la luce con il nuovo Dpcm (Di martedì 23 febbraio 2021) Dalle palestre e le piscine ai teatri ed i cinema, si valutano Tutte le ipotesi di riapertura delle attività. Si attende la scadenza del prossimo Dpcm per valutare nuove aperture per le attività ancora e da tempo chiuse. Il nuovo Governo Draghi dovrà decidere dunque per l’apertura di quelle aziende che da tempo non possono esercitare: si parla in particolare di palestre, cinema, piscine, teatri. Stesso discorso per togliere alcune limitazioni a bar e ristoranti e magari per intravedere una possibile apertura serale. Tutto questo è in fase di discussione a Palazzo Chigi, dove tra valutazione di contagi e di possibili peggioramenti epidemiologici, si valuta ogni ipotesi plausibile. LEGGI ANCHE >>> Incognita piscine e palestre: nuovo spiraglio di apertura a ... Leggi su chenews (Di martedì 23 febbraio 2021) Dalle palestre e le piscine ai teatri ed i cinema, si valutanole ipotesi di riapertura delle. Si attende la scadenza del prossimoper valutare nuove aperture per leancora e da tempo chiuse. IlGoverno Draghi dovrà decidere dunque per l’apertura di quelle aziende che da tempo non possono esercitare: si parla in particolare di palestre, cinema, piscine, teatri. Stesso discorso per togliere alcune limitazioni a bar e ristoranti e magari per intravedere una possibile apertura serale. Tutto questo è in fase di discussione a Palazzo Chigi, dove tra valutazione di contagi e di possibili peggioramenti epidemiologici, si valuta ogni ipotesi plausibile. LEGGI ANCHE >>> Incognita piscine e palestre:spiraglio di apertura a ...

pietroraffa : #Draghi:'Il governo dovrà proteggere tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le… - ricpuglisi : 'Sarebbe un errore proteggere tutte le attività economiche' Zero applausi. #Draghi - mante : Governare l’innovazione: 'Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore prote… - ClaudioCrosara : @AntonioFraschi @espressonline ma vaaa...?? La cosa ridicola è che c'è ancora qualcuno che pretenderebbe di far cred… - 5mariamazza : Puoi mettere tutti i limiti che vuoi, far fallire tutte le attività che vuoi, continuare ad ignorare l’esistenza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte attività L'uomo senza paura, Rete 4/ Video trailer e trama del film western con l'immenso Kirk Douglas ...entrano in contatto con il proprietario di un'importante tenuta per occuparsi delle tante attività ...particolare lo aiuta a diventare un vero e proprio cowboy in grado di occuparsi al meglio di tutte ...

Brescia entra in zona arancione rafforzata. Bertolaso: 'È terza ondata' ... l'utilizzo dello smart working dove possibile e la chiusura della attività in presenza'. La ha ... Brescia è largamente avanti rispetto a tutte le altre province', sottolinea, aggiungendo che se altrove ...

Covid: Di Maio, 'attività chiuse e ¾ popolazione non vaccinata, emergenza è in corso' Affaritaliani.it ...entrano in contatto con il proprietario di un'importante tenuta per occuparsi delle tante...particolare lo aiuta a diventare un vero e proprio cowboy in grado di occuparsi al meglio di...... l'utilizzo dello smart working dove possibile e la chiusura dellain presenza'. La ha ... Brescia è largamente avanti rispetto ale altre province', sottolinea, aggiungendo che se altrove ...