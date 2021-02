Tiger Woods, Monahan (Pga): “Siamo in attesa di informazioni” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Siamo stati informati dell’incidente automobilistico di Tiger Woods oggi. Siamo in attesa di ulteriori informazioni quando uscirà dall’intervento“. A parlare è il commissario Pga Jay Monahan in un comunicato. ”A nome del Pga Tour e dei nostri giocatori, Tiger è nelle nostre preghiere e avrà il nostro pieno sostegno mentre si riprenderà’‘, ha aggiunto Monahan. Il mese scorso, Woods ha comunicato di essere stato ”recentemente’‘ sottoposto a un quinto intervento di microdisectomia alla schiena, per rimuovere un frammento di disco pressurizzato che gli stava causando dolore durante il campionato PNC di dicembre. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) “stati informati dell’incidente automobilistico dioggi.indi ulterioriquando uscirà dall’intervento“. A parlare è il commissario Pga Jayin un comunicato. ”A nome del Pga Tour e dei nostri giocatori,è nelle nostre preghiere e avrà il nostro pieno sostegno mentre si riprenderà’‘, ha aggiunto. Il mese scorso,ha comunicato di essere stato ”recentemente’‘ sottoposto a un quinto intervento di microdisectomia alla schiena, per rimuovere un frammento di disco pressurizzato che gli stava causando dolore durante il campionato PNC di dicembre. SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - LiaCapizzi : Il grave incidente di Tiger Woods, sottoposto a delicato intervento chirurgico. La nota di conferma del suo stori… - ClaudiaZappala_ : RT @ilpost: Il noto golfista Tiger Woods ha avuto un grave incidente d’auto ed è rimasto ferito alle gambe - NiKRO76 : RT @rtl1025: ?? Stati Uniti, grave incidente per il campione di golf #TigerWoods, molteplici fratture alle gambe -