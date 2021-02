Senza accordo sul nucleare l’economia dell'Iran è al collasso (Di martedì 23 febbraio 2021) Le diffidenze reciproche tra Iran e Stati Uniti per tornare a discutere dell’accordo sul nucleare (JCPOA), firmato a Vienna nel 2015 e strappato unilateralmente dall’ex presidente, Donald Trump, sono ancora forti. Da una parte, l’Iran vorrebbe rassicurazioni sulla cancellazione delle sanzioni prima di sedersi al tavolo negoziale, arrivando a minacciare di bloccare le ispezioni dell’Agenzia internazionale per l’Energia atomica (AIEA). E così il direttore dell’AIEA, Rafael Grossi, è volato a Teheran sabato scorso ottenendo il via libera per un accordo tecnico di tre mesi per una nuova serie di ispezioni. “Un buon risultato. Manterremo il necessario livello di monitoraggio e verifica ma con un minore accesso (ai siti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Le diffidenze reciproche trae Stati Uniti per tornare a discuteresul(JCPOA), firmato a Vienna nel 2015 e strappato unilateralmente dall’ex presidente, Donald Trump, sono ancora forti. Da una parte, l’vorrebbe rassicurazioni sulla cancellazionee sanzioni prima di sedersi al tavolo negoziale, arrivando a minacciare di bloccare le ispezioni’Agenzia internazionale per l’Energia atomica (AIEA). E così il direttore’AIEA, Rafael Grossi, è volato a Teheran sabato scorso ottenendo il via libera per untecnico di tre mesi per una nuova serie di ispezioni. “Un buon risultato. Manterremo il necessario livello di monitoraggio e verifica ma con un minore accesso (ai siti ...

