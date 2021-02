Schiattarella: “Non credo a un Napoli in crisi ma possiamo fare punti” (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc durante ‘Arena Maradona‘ per presentare il derby di domenica prossima contro il Napoli. Una sfida per nulla banale, soprattutto per un partenopeo. Napoli – Non credo alla loro crisi, il Benevento terrà gli occhi aperti al ‘Maradona’. Il Napoli ha in rosa calciatori in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento, se pensiamo di andare ad affrontare una squadra in difficoltà, commetteremmo un grosso errore. Il Benevento farà molta attenzione, conscio della possibilità di poter conquistare punti salvezza anche a Napoli. Roma – Ci siamo fatti valere nonostante fossimo rimasti in dieci, le lacrime di Foulon a fine gara ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Pasquale, centrocampista del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc durante ‘Arena Maradona‘ per presentare il derby di domenica prossima contro il. Una sfida per nulla banale, soprattutto per un partenopeo.– Nonalla loro, il Benevento terrà gli occhi aperti al ‘Maradona’. Ilha in rosa calciatori in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento, se pensiamo di andare ad affrontare una squadra in difficoltà, commetteremmo un grosso errore. Il Benevento farà molta attenzione, conscio della possibilità di poter conquistaresalvezza anche a. Roma – Ci siamo fatti valere nonostante fossimo rimasti in dieci, le lacrime di Foulon a fine gara ...

