Sanremo 2021: il gioco dei duetti. Ecco chi ci sarà (Di martedì 23 febbraio 2021) Immancabile, come ogni anno, arriva la lista dei partecipanti al gioco delle cover e dei duetti. duetti che non coinvolgeranno tutti i big in gara perché quest'anno quattro artisti hanno scelto di non intrecciare la loro voce con quella di un/una collega. stat resa nota Festival viene annunciata la lista dei partecipanti al gioco dei duetti. Nessun ospite quindi per Annalisa, Madame, Irama, Malika e Arisa. Quanto alle cover prescelte, c'è abbondanza di grandi classici tratti dal repertorio di Pino Daniele, Lucio Battisti, Ornella Vanoni, Jovanotti, Lucio Dalla, Afterhours, CSI, CCCP, Franco Battiato, Luigi Tenco... Annalisa – La musica è finita - Ornella Vanoni Arisa – Quando - Pino Daniele Bugo – Un'avventura - Lucio Battisti - con i Pinguini Tattici Nucleari Colapesce e Dimartino – Povera Patria - ... Leggi su panorama (Di martedì 23 febbraio 2021) Immancabile, come ogni anno, arriva la lista dei partecipanti aldelle cover e deiche non coinvolgeranno tutti i big in gara perché quest'anno quattro artisti hanno scelto di non intrecciare la loro voce con quella di un/una collega. stat resa nota Festival viene annunciata la lista dei partecipanti aldei. Nessun ospite quindi per Annalisa, Madame, Irama, Malika e Arisa. Quanto alle cover prescelte, c'è abbondanza di grandi classici tratti dal repertorio di Pino Daniele, Lucio Battisti, Ornella Vanoni, Jovanotti, Lucio Dalla, Afterhours, CSI, CCCP, Franco Battiato, Luigi Tenco... Annalisa – La musica è finita - Ornella Vanoni Arisa – Quando - Pino Daniele Bugo – Un'avventura - Lucio Battisti - con i Pinguini Tattici Nucleari Colapesce e Dimartino – Povera Patria - ...

SanremoRai : 'Un'astronave immaginaria verso un futuro migliore' La scenografia di #Sanremo2021 ?? - Gazzetta_it : #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' - petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - 4everAnnina : RT @Kor_One_: A regà, #ostriche e #champagne so finiti, va bene na #pizza? #Sanremo2021 Sanremo 2021, Naomi Campbell non ci sarà (per pa… - Kor_One_ : A regà, #ostriche e #champagne so finiti, va bene na #pizza? #Sanremo2021 Sanremo 2021, Naomi Campbell non ci sa… -