Salvini da Draghi | sul tavolo le riaperture

Il premier Draghi incontra il leader della Lega Matteo Salvini che spiega: "Mi ha chiamato, abbiamo parlato di riaperture" "Se c'e' un problema a Brescia intervieni in provincia di Brescia, non fai un lockdown nazionale da Bolzano a Catania. Chiusure mirate, a differenza di quello che accadeva qualche mese dove si apriva o chiudeva tutto.

Dopo l'incontro conle sensazioni sono molto positive. Ha portato le nostre richieste ae pare che dal premier ci sia stato un feedback molto positivo, anche da parte del ministro ...... sottolineando che 'sul ritorno alla vita dove la situazione lo permette' lui e'sono in linea'. Secondodove serve, 'perché la situazione sanitaria è preoccupante' bisogna fare ..."Quando ci sarà una squadra di governo completa? La Lega è pronta anche oggi". Lo ha detto il Segretario della Lega, Matteo Salvini, all'uscita da Palazzo Chigi, dove ha incontr ...Il premier Draghi incontra il leader della Lega Matteo Salvini che spiega: “Mi ha chiamato, abbiamo parlato di riaperture” “Se c’e’ un problema a Brescia intervieni in provincia di Brescia, non fai un ...