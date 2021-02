Rep. Congo: a Milano bandiere a mezz'asta per Attanasio e Iacovacci (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - bandiere a mezz'asta a Milano. Aderendo all'invito dell'Anci, il sindaco Giuseppe Sala ha disposto l'esposizione a mezz'asta della bandiera civica a Palazzo Marino in segno di lutto per la tragica scomparsa dell'ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo, a seguito del vile attacco avvenuto ieri a Goma. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021), 23 feb. (Adnkronos) -. Aderendo all'invito dell'Anci, il sindaco Giuseppe Sala ha disposto l'esposizione adella bandiera civica a Palazzo Marino in segno di lutto per la tragica scomparsa dell'ambasciatore nella Repubblica Democratica del, Luca, del carabiniere Vittorioe dell'autista Mustapha Milambo, a seguito del vile attacco avvenuto ieri a Goma.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - flawstille : RT @OizaQueensday: Ai giornalisti che parlano dell’ambasciatore ucciso senza sapere la geografia del continente africano: REP del CONGO (ca… - VittorioPalumbo : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… -