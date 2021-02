Real Madrid | Zidane | ' Ricordo Gasperini alla Juve' E di Pirlo dice

(Di martedì 23 febbraio 2021) BERGAMO - Tornare in Italia ha il sapore dell'amarcord per Zinedine, che domani affronta l'Atalanta, in trasferta, nell'andata degli ottavi di finale della Champions League. Il tecnico ...

DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - officialdrezz : -4 della Premier -Bayern Monaco -Real Madrid -Barcellona -PSG -Juventus -Milan Vabbe' @NandoPiscopo1 adesso puoi… - Upupa234 : @chefoss Ad oggi vedo più probabile il Real visto che Benzema è fine ciclo a Madrid Anche se il Bayern è sempre lì come un avvoltoio - sportface2016 : #AtalantaRealMadrid, i convocati di #Gasperini -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Commenta per primo L 'Atalant a ha reso nota la lista dei convocati per la gara di domani al Gewiss Stadium contro il, valida per gli ottavi di Champions League: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri Centrocampisti: ...Il tecnico francese del, in virtù del suo passato da calciatore e stella della Juve, ricorda quando ha incrociato l'allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini a Torino: " L'Atalanta ...Ufficiale la lista dei convocati per Atalanta-Real Madrid di Champions League. L’unico assente è Hans Hateboer, per il resto tutti a disposizione di mister Gasperini.Gli spagnoli sono momentaneamente al 1° posto della classifica del campionato di LaLiga con 55 punti: a -3, invece, c’è il Real Madrid. Per gli spagnoli contiamo, fino ad ora, 45 reti messe a segno e ...