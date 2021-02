Provincia di Brescia e altri 8 comuni lombardi in zona arancione “rafforzata”. Bertolaso: “Siamo di fronte a terza ondata” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Oggi il presidente Fontana firmerà un’ordinanza per l’istituzione in tutta la Provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Caleppio, Credaro e Gandosso in Provincia di Bergamo e Soncino, in Provincia di Cremona, una zona arancione rafforzata, che preveda oltre alle normali misure della zona arancione, anche la chiusura delle scuole d’infanzia, elementari e medie, il divieto di recarsi nelle seconde case, l’utilizzo dello smart working dove possibile e la chiusura della attività in presenza”. La ha detto l’assessore al Welfare della Regione lombardia, Letizia Moratti. “Considerata l’ultima accelerazione – ha aggiunto Moratti – nella ... Leggi su tpi (Di martedì 23 febbraio 2021) “Oggi il presidente Fontana firmerà un’ordinanza per l’istituzione in tutta ladie neidi Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Caleppio, Credaro e Gandosso indi Bergamo e Soncino, indi Cremona, una, che preveda oltre alle normali misure della, anche la chiusura delle scuole d’infanzia, elementari e medie, il divieto di recarsi nelle seconde case, l’utilizzo dello smart working dove possibile e la chiusura della attività in presenza”. La ha detto l’assessore al Welfare della Regionea, Letizia Moratti. “Considerata l’ultima accelerazione – ha aggiunto Moratti – nella ...

