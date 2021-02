Nuovo Dpcm: quando riapriranno palestre e teatri? (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Nuovo Dpcm è alle porte. Sappiamo che l’ultimo decreto di Giuseppe Conte scadrà il 5 marzo. Le varianti incalzano, per questo la preoccupazione nei confronti della curva epidemiologica che possa salire da un momento all’altro è alta, ma forte è anche la spinta da parte di settori che sono alle strette da ormai un anno. Abbiamo già ottenuto una certezza per quanto riguarda le regioni: non verranno ammessi ancora gli spostamenti tra le regioni, infatti sarà impossibile spostarsi fino al 27 marzo. Ma davvero importanti sono i nodi legati a palestre e piscine, cinema e teatri. Si andrà verso una riapertura oppure no? Le parole di Fabrizio Pregliasco Secondo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano è ancora dura. Ha riferito ai microfoni di Radio2: “Prima ci vuole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilè alle porte. Sappiamo che l’ultimo decreto di Giuseppe Conte scadrà il 5 marzo. Le varianti incalzano, per questo la preoccupazione nei confronti della curva epidemiologica che possa salire da un momento all’altro è alta, ma forte è anche la spinta da parte di settori che sono alle strette da ormai un anno. Abbiamo già ottenuto una certezza per quanto riguarda le regioni: non verranno ammessi ancora gli spostamenti tra le regioni, infatti sarà impossibile spostarsi fino al 27 marzo. Ma davvero importanti sono i nodi legati ae piscine, cinema e. Si andrà verso una riapertura oppure no? Le parole di Fabrizio Pregliasco Secondo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano è ancora dura. Ha riferito ai microfoni di Radio2: “Prima ci vuole ...

