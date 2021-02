NFL – I prospetti del draft 2021 | #8 Kwity Paye

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 febbraio 2021) La National Football League, anche per il, può contare sull’arrivo di un defensive end di buonissimo livello. Nella stagione 2020, Chase Young, entrato tra i professionisti come seconda scelta assoluta, ha conquistato tutti con le sue giocate e si è guadagnato la sua prima convocazione al Pro Bowl e il premio come Defensive Rookie of the Year. Con il prossimo, si prepara a entrare in NFL, uno dei pilastri del reparto difensivo dei Michigan Wolverines. Chi ènasce in Guinea e, quando ha appena sei mesi, la sua famiglia decide di emigrare negli Stati Uniti, per sfuggire dalla guerra. Al liceo, gioca nella squadra della Bishop Hendricken High School di Warwick e, nel 2016, riceve la nomina di Gatorade ...