Napoli, programmata l’udienza per l’omicidio di Arianna Flagiello (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il prossimo 4 marzo avrà luogo la prossima udienza appello per l’ex di Arianna Flagiello, la ragazza deceduta nell’estate del 2015 dopo essersi lanciata nel vuoto. Al momento, l’ex compagno Mario Perrotta è stato condannato a 22 anni per omicidio volontario. Ha preso il via oggi, davanti alla quinta sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli (presidente Rosa Romano, giudice a latere Taddeo), il processo per la morte di Arianna Flagiello, deceduta nell’agosto del 2015, dopo essersi lanciata nel vuoto dalla propria abitazione al Vomero. Il processo vede nella veste di imputato l’ex compagno della donna, Mario Perrotta, condannato in primo grado a 22 anni di reclusione. l’udienza è iniziata con la relazione della presidente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il prossimo 4 marzo avrà luogo la prossima udienza appello per l’ex di, la ragazza deceduta nell’estate del 2015 dopo essersi lanciata nel vuoto. Al momento, l’ex compagno Mario Perrotta è stato condannato a 22 anni per omicidio volontario. Ha preso il via oggi, davanti alla quinta sezione della Corte di Assise di Appello di(presidente Rosa Romano, giudice a latere Taddeo), il processo per la morte di, deceduta nell’agosto del 2015, dopo essersi lanciata nel vuoto dalla propria abitazione al Vomero. Il processo vede nella veste di imputato l’ex compagno della donna, Mario Perrotta, condannato in primo grado a 22 anni di reclusione.è iniziata con la relazione della presidente ...

