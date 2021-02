Morte Luca Attanasio, la salma attesa in serata in Italia: autopsia mercoledì (Di martedì 23 febbraio 2021) . Il nostro ambasciatore è stato ucciso nella giornata di ieri in Congo L’attentato che ha portato alla Morte di Luca Attanasio in Congo ha colpito l’Italia intera. Il nostro ambasciatore a Kinshasa era molto stimato anche nel Paese africano ed è stato vittima L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) . Il nostro ambasciatore è stato ucciso nella giornata di ieri in Congo L’attentato che ha portato alladiin Congo ha colpito l’intera. Il nostro ambasciatore a Kinshasa era molto stimato anche nel Paese africano ed è stato vittima L'articolo proviene da Inews.it.

luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - Quirinale : cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luc… - JenniferMoro1 : RT @comunedidesio: cordoglio per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio #Iacovacci e del loro autista. Luca A… - kcri_roberta : RT @roma_paoletta: Commozione e tristezza per la morte del nostro ambasciatore in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci… -