Milano, uomo di 45 anni con precedenti: armato di coltello scatena il panico in strada (Di martedì 23 febbraio 2021) A Milano un filippino di 45 anni ha improvvisamente scatenato la sua furia sui passanti. Una scena terrificante quella verificatasi a Milano nella notte di ieri dove un uomo armato con un coltello, per ragioni ancora da chiarire, è uscito in strada ed ha iniziato a sferrare fendenti con l’arma contro chiunque gli si parasse L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 febbraio 2021) Aun filippino di 45ha improvvisamenteto la sua furia sui passanti. Una scena terrificante quella verificatasi anella notte di ieri dove uncon un, per ragioni ancora da chiarire, è uscito ined ha iniziato a sferrare fendenti con l’arma contro chiunque gli si parasse L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Aggredisce passanti e agenti a Milano, ucciso. L'uomo, con precedenti, forse in stato alterato, si è scagliato anch… - Tg3web : Nella notte, a Milano, un uomo armato di coltello ha aggredito i passanti per poi scagliarsi contro i poliziotti in… - Edorsi53 : @Fab79243964 @max1602 #Viani ha unito l'#Italia: da Nord a Sud, ha giocato e allenato a #Treviso e #Siracusa, a… - EditoreCriseo : Milano: un uomo aggredisce passanti e gli agenti della polizia - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Nella notte, a Milano, un uomo armato di coltello ha aggredito i passanti per poi scagliarsi contro i poliziotti intervenuti su… -