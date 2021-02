Mercedes Classe C, è tutta nuova. Sembra un’ammiraglia e punta sull’ibrido – FOTO (Di martedì 23 febbraio 2021) Bisogna aguzzare la vista per distinguere al primo colpo la nuova Mercedes Classe C dalla presidenziale Classe S, ovvero l’ammiraglia della Stella: la somiglianza fra i due modelli è marcata, tanto all’esterno quanto all’interno. Anche perché la nuova Classe C è cresciuta in lunghezza, ora misura 475 cm e appare quasi di segmento superiore. Slanciata, si caratterizza per un design molto pulito, che giova di proporzioni eleganti: un linguaggio stilistico che trova sponda nella versione station wagon (che ha un vano di carico che oscilla fra 490 e 1510 litri), che esordirà nelle concessionarie italiane congiuntamente alla berlina, in estate, completa di un corredo di sistemi di ausilio alla guida allo stato dell’arte. L’aumento delle dimensioni esterne equivale a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Bisogna aguzzare la vista per distinguere al primo colpo laC dalla presidenzialeS, ovvero l’ammiraglia della Stella: la somiglianza fra i due modelli è marcata, tanto all’esterno quanto all’interno. Anche perché laC è cresciuta in lunghezza, ora misura 475 cm e appare quasi di segmento superiore. Slanciata, si caratterizza per un design molto pulito, che giova di proporzioni eleganti: un linguaggio stilistico che trova sponda nella versione station wagon (che ha un vano di carico che oscilla fra 490 e 1510 litri), che esordirà nelle concessionarie italiane congiuntamente alla berlina, in estate, completa di un corredo di sistemi di ausilio alla guida allo stato dell’arte. L’aumento delle dimensioni esterne equivale a un ...

