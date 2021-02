Maria De Filippi scatena il panico su Rai 1: per lei, cambia tutto (Di martedì 23 febbraio 2021) L’edizione dei record di C’è posta per te scatena il panico anche su Rai 1, ecco come Maria De Filippi scatena il panico su Rai 1: Viale Mazzini correi ai ripari. Fonte foto: Getty ImagesRai 1 perde la gara d ascolti per due sabati di fila e corre ai ripari, quest’anno Maria De Filippi è inarrivabile e C’è posta per te incassa ascolti da record, anche senza ospiti internazionali. L’ennesima dimostrazione che Queen Mary, grazie all’aiuto di qualche amico fidato basta a se stessa e al suo programma. Via Mazzini ha provato a riportare il grande varietà, con il contenitore monografico A Grande Richiesta, ma non basta a battere la regina di Canale 5. Ecco allora che i vertici Rai hanno deciso di correre ai ripari e ... Leggi su chenews (Di martedì 23 febbraio 2021) L’edizione dei record di C’è posta per teilanche su Rai 1, ecco comeDeilsu Rai 1: Viale Mazzini correi ai ripari. Fonte foto: Getty ImagesRai 1 perde la gara d ascolti per due sabati di fila e corre ai ripari, quest’annoDeè inarrivabile e C’è posta per te incassa ascolti da record, anche senza ospiti internazionali. L’ennesima dimostrazione che Queen Mary, grazie all’aiuto di qualche amico fidato basta a se stessa e al suo programma. Via Mazzini ha provato a riportare il grande varietà, con il contenitore monografico A Grande Richiesta, ma non basta a battere la regina di Canale 5. Ecco allora che i vertici Rai hanno deciso di correre ai ripari e ...

