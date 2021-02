Le previsioni meteo di mercoledì 24 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord. Bel tempo al Centro, ampi soleggiamenti al Sud. – Ancora una giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti per quasi tutta la giornata. Le temperature faranno registrare un lieve aumento su tutto il settore. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, temperature in aumento Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Centro – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro e comunque senza fenomeni di rilievo nel corso della giornata. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Sud – Cielo sereno o poco nuvoloso ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord. Bel tempo al Centro, ampi soleggiamenti al Sud. – Ancora una giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti per quasi tutta la giornata. Le temperature faranno registrare un lieve aumento su tutto il settore. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, temperature in aumento Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Centro – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro e comunque senza fenomeni di rilievo nel corso della giornata. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Sud – Cielo sereno o poco nuvoloso ...

