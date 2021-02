Junior Video Contest | aperte iscrizioni studenti

(Di martedì 23 febbraio 2021) Glidelle scuole superiori appassionati di scienze hanno tempo fino al 31 marzo per partecipare al2020/2021 L’Associazione Italiana del Libro, nell’ambito del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica, bandisce la seconda edizione del2020/2021. Il concorso è pensato per coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori, già animati da… L'articolo Corriere Nazionale.

junior_koda : RT @kariny_hilton: Buona settimana ?? - insomniac39012 : RT @gzibordi: se ascolti un qualunque video di Robert Kennedy junior sui vaccini e l'autismo (ad es questo con anche Alec Baldwin, dal minu… - Junior_Jr3_ : RT @juventusfans: Facciamoci una risata, che ogni tanto fa bene! ?? #FinoAllaFine ???? - BobToney65 : RT @gzibordi: se ascolti un qualunque video di Robert Kennedy junior sui vaccini e l'autismo (ad es questo con anche Alec Baldwin, dal minu… - DamatoRicardo : RT @gzibordi: se ascolti un qualunque video di Robert Kennedy junior sui vaccini e l'autismo (ad es questo con anche Alec Baldwin, dal minu… -

Ultime Notizie dalla rete : Junior Video

Corriere Nazionale

Credits: Cliente: Perfetti Van Melle Prodotto: Benegum gustoSoggetto: La faccia golosa delle vitamine Creatività/Progettualità: ShortProduction Publitalia '80 Selection Communication ...La registrazione ed il caricamentosono appena terminati, ed entro una settimana avremo la ... oro sia nel freestyle sia nella specialità Rottura 540 ° per Carlini Giuditta, e per ...Selection Communication & Design, in collaborazione con la divisione Short Video Production Publitalia ‘80, ha studiato una comunicazione a 15” per Bene ...Mi piace: Mi piace Caricamento. Per avere le notifiche delle notizie di Queenatletica sullo smartphone iscriviti al nostro canale Telegram: https://t.me/queenatletica – ecco qui sotto il video del rec ...