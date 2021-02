Infodemia o informazione? Gli italiani e i media in pandemia

Leggi su leurispes

(Di martedì 23 febbraio 2021) Forse mai come oggi glisentono il bisogno di informarsi ed essere informati: l’incertezza riconducibile allaha generato una sete di notizie che ha coinvolto anche categorie fino a poco tempo fa meno interessate a Tg e mezzi di. Nel diluvio di notizie in cui verità, fake, teoremi, ipotesi e dicerie, si fondono e confondono, come si muovono i cittadini? Quali mezzi prediligono per raccogliere informazioni e formarsi una propria opinione sull’emergenza sanitaria? Che cosa pensano delle notizie diffuse dai diversi canali? A tutto Tg, ma il futuro dell’viaggia online Il mezzo preferito dagliper raccogliere informazioni sull’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sono i telegiornali (33,8%) e i quotidiani on line (22,3%). I ...