In oratorio torna il pallone | per i giudici di Palermo ha un valore costituzionale

AGI - Può tornare a rotolare - emergenza Covid permettendo - il pallone nell'oratorio della parrocchia palermitana di Santa Teresa del Bambin Gesù. Una nuova decisione riforma, poco più di un anno dopo, la prima ordinanza del tribunale civile, datata 5 dicembre 2019, che, accogliendo il ricorso di alcuni condomini di un palazzo che si affaccia sul cortile di via Parlatore, aveva vietato nei fatti ogni attività a partire dal calcetto, fino al basket. Erano ritenuti troppo rumorosi, a meno di complicati e costosi lavori di insonorizzazione, non sostenibili dalle magre casse della chiesa retta dai Fratelli missionari della misericordia. E, probabilmente, neppure davvero risolutivi. Una ordinanza di cui diede notizia l'AGI e che fece scalpore a livello nazionale, creando una mobilitazione, soprattutto nel mondo degli oratori, per il ...

