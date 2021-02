“Ho una notizia choc”. E mostra l’anello. Barbara D’Urso incredula, come tutto lo studio (Di martedì 23 febbraio 2021) Una “notizia choc” a Pomeriggio Cinque è stata annunciata da Maria Laura De Vitis a Barbara D’Urso. Lei, modella, è la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio che, ospite in studio nella puntata andata in onda il 22 febbraio 2021, ha stupito tutti, conduttrice inclusa, mostrando il regalo ricevuto dal giornalista per il suo 23esimo compleanno. Compleanno festeggiato in grande, con un epilogo da vera favola. Brosio, che ha 41 anni più di lei, le ha organizzato una sorpresona. “Eravamo in camera d’hotel perché lui era venuto a Reggio Emilia – ha spiegato Maria Laura – A mezzanotte sento bussare, c’era un cameriere con vassoio, 23 rose rosse, una bottiglia di champagne, una torta con candeline e un pacchettino. Dentro al pacchettino ho trovato l’anello”. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Una “” a Pomeriggio Cinque è stata annunciata da Maria Laura De Vitis a. Lei, modella, è la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio che, ospite innella puntata andata in onda il 22 febbraio 2021, ha stupito tutti, conduttrice inclusa,ndo il regalo ricevuto dal giornalista per il suo 23esimo compleanno. Compleanno festeggiato in grande, con un epilogo da vera favola. Brosio, che ha 41 anni più di lei, le ha organizzato una sorpresona. “Eravamo in camera d’hotel perché lui era venuto a Reggio Emilia – ha spiegato Maria Laura – A mezzanotte sento bussare, c’era un cameriere con vassoio, 23 rose rosse, una bottiglia di champagne, una torta con candeline e un pacchettino. Dentro al pacchettino ho trovato”. (Continua dopo la ...

