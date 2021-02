Governo: Salvini, 'su sottosegretari noi pronti, ma qualcuno non fatto compiti' (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it.

fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - LegaSalvini : IL CAPITANO IN PIAZZA A ROMA CON I RISTORATORI #Salvini: Le aperture serali rappresentano una richiesta di BUONSE… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega all'interno del Governo è garanzia di un'Italia che produce, che vuole crescere, costruire, innov… - Christi04194772 : Loro ci ammazzano e noi li facciamo sbarcare in Italia: arrivati 1.333 africani da quando Salvini è al governo - Adnkronos : #Governo, @matteosalvinimi vede #Draghi: 'Sintonia con il premier' -