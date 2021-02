GF Vip 5 | la manager di Dayane Mello sbotta | “Adesso basta!”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nel bene o nel male,è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che più ha fatto discutere per le sue azioni e alcuni comportamenti non sempre comprensibili o condivisibili. Presente nella Casa di Cinecittà fin dal primo giorno,è stata protagonista assoluta di queste ultime settimane prima del gran finale previsto per il 1 marzo 2021. Tuttavia ultimamente sta mostrando segni di cedimento e l’altro giorno, sfogandosi con Pierpaolo Pretelli, ha esclamato tra le lacrime: “Voglio morire”. La disperazione della modella brasiliana, unita al fatto che ha subito da poco il lutto per la morte tragica e improvvisa del fratello Lucas, hanno fatto preoccupare molto anche la sua agente, Paola Benegas. La donna si è dunque scagliata contro il GF Vip 5 e i suoi autori. “La state facendo passare come un mostro, ...