FKA twigs ci ricorda che dovremmo smettere di colpevolizzare le vittime di relazioni tossiche (Di martedì 23 febbraio 2021) FKA twigs, qualche mese fa, con grande coraggio ha annunciato pubblicamente di aver fatto causa al suo ex fidanzato, Shia LeBeouf, per violenza domestica raccontando di essere «uscita viva per miracolo» da una relazione caratterizzata da abusi, maltrattamenti fisici e psicologici e minacce. Ha deciso di rendere nota «l'esperienza più traumatica della sua vita» per aiutare tutte le altre donne che si trovano nella medesima situazione e portare un po' più consapevolezza sul tema. Infatti, per quanto doloroso, la cantante sta ripercorrendo in varie interviste molti dettagli della sua storia, durata circa un anno, con l'interprete di Honey boy.

