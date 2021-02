Fausto Gresini è morto | chi era l’ex pilota di moto | il profilo

(Di martedì 23 febbraio 2021): il decesso è avvenuto nella mattinata di martedì 23 febbraio 2021. Ricoverato a fine 2020 per aver preso il Covid-19,diè apparso subito in gravi condizioni, sebbene di recente sembrava stesse migliorando. Le sue condizioni sono però peggiorate nella serata di giovedì 18 febbraio, quando erano trascorsi ben 55 giorni di ricovero. In quella serata fu comunicato che le condizioni dierano peggiorate. Finito in coma farmacologico, le ultime notizie sulla sua salute parlavano di condizioni stabili con valori sufficienti. Poi un peggioramento che aveva fatto temere il peggio, anticipandone il decesso, poi smentito, nella serata di lunedì 22 febbraio. L’annuncio ha solo subito un ritardo, però: la triste notizia è ...

Gazzetta_it : #Gresini e le nostre scuse - SkySportMotoGP : La notizia della sua morte si era diffusa sui mezzi di informazione, noi compresi e ce ne scusiamo profondamente co… - Eurosport_IT : Dopo due mesi di lotta al Covid-19, Fausto Gresini ci ha lasciato. Riposa in pace Fausto ?? - GMinardiJ : RT @BeltramoPaolo: Purtroppo è successo. Fausto Gresini ci ha lasciato. Era un amico un campione un grande team manager che dava lavoro a 4… - VincenzoManno2 : #Gresini Ciao Fausto piccolo grande uomo ???? RIP -

'La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al covid,ci lascia con 60 anni appena compiuti'. Lo scrive su Facebook il 'team'. GCapurtroppo non ce l'ha fatta. L'ex fuoriclasse del mondo dei motori sulle due ruote si è spento all'età di 60 anni per via di alcune complicazioni legate al contagio da coronavirus che ...Il team: Fausto Gresini ci ha lasciato Il Gresini Racing: l’ex pilota e manager dell’omonima scuderia è deceduto all’Ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni legate al Covid. Nella notte il p ...Quando Fausto raccontava la sua passione per le moto: “Guida tutte le mie scelte” Nel 2015, in occasione del 18esimo compleanno della sua scuderia Gresini Racing, Fausto Gresini aveva pubblicato quest ...