Energia | calano i prezzi dell’elettricità in borsa nell’ultima settimana

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Tele) –è calato il prezzo dell’nellaelettrica. Il prezzo medio di acquisto si è attestato a 57,60 euro/MWh, in riduzione di 1,02 e/MWh (-1,7%) nellada lunedì 15 a domenica 21 febbraio, rispetto allaprecedente, secondo i dati forniti dal Gestore dei mercati energetici. Restano in crescita, invece, i volumi dielettrica scambiati in, pari a 4,4 milioni di MWh (+3,0%), e la liquidità del mercato, al 77,3% (+2,3 punti percentuali). GME segnala che imedi di vendita sono variati tra 57,02 e/MWh di Sud e Calabria e 61,18 e/MWh della Sicilia.

Restano in crescita, invece, i volumi di energia elettrica scambiati in Borsa, pari a 4,4 milioni di MWh (+3,0%), e la liquidità del mercato, al 77,3% (+2,3 punti percentuali). GME segnala che i prezzi medi di vendita sono variati tra 57,02 euro/MWh di Sud e Calabria e 61,18 euro/MWh della Sicilia.