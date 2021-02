Dvd | borse e abbigliamento | sequestro di merce contraffatta al mercato

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –dia Napoli. Blitz delle forze dell’ordine aldi Santa Candida dove sono stati effettuati 32 sequestri: 8000 supporti digitali tra cd e dvd, 2200 articoli di pelletteria contraffatti tralli e cinture, 1930 capi die 890 paia di scarpe, oltre ai 56 banchetti utilizzati per esporre la. I controlli e i sequestri sono stati messo in atto dal personale della Polizia Locale di Napoli del reparto San Lorenzo e del Reparto dell’Investigativa Centrale, unitamente alla Polizia di Stato ed all’Arma dei Carabinieri; in totale 40 unità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

