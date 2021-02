Draghi in continuità con Conte. Ma solo grazie ai 5S in maggioranza. Parla la deputata Baldino: “Ora subito i Ristori. L’ex premier è un valore aggiunto per il Movimento” (Di martedì 23 febbraio 2021) Rispetto per il voto di ciascuno degli iscritti, ma il voto sulla piattaforma Rousseau è stato chiaro: “Noi siamo portavoce e seguiamo le loro indicazioni. Nel merito, io mi chiedo: figuriamoci come sarebbe quella maggioranza se non ci fossimo noi”. Questa è la ragione per cui, secondo la deputata del Movimento cinque stelle Vittoria Baldino, è per così dire meglio stare “dentro” che “fuori” il perimetro di maggioranza del governo Draghi. A maggior ragione se si pensa che nei prossimi mesi si dovrà decidere anche come gestire i 209 miliardi del Recovery Fund. Crede si stia dimostrando una scelta vincente, quella di sostenere il governo Draghi? grazie al Movimento, già nel milleproroghe in discussione oggi, abbiamo prorogato il mercato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Rispetto per il voto di ciascuno degli iscritti, ma il voto sulla piattaforma Rousseau è stato chiaro: “Noi siamo portavoce e seguiamo le loro indicazioni. Nel merito, io mi chiedo: figuriamoci come sarebbe quellase non ci fossimo noi”. Questa è la ragione per cui, secondo ladelcinque stelle Vittoria, è per così dire meglio stare “dentro” che “fuori” il perimetro didel governo. A maggior ragione se si pensa che nei prossimi mesi si dovrà decidere anche come gestire i 209 miliardi del Recovery Fund. Crede si stia dimostrando una scelta vincente, quella di sostenere il governoal, già nel milleproroghe in discussione oggi, abbiamo prorogato il mercato ...

