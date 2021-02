Delitto di Bolzano, l’Adige restituisce oggetti: sono di Peter Neumair? (Di martedì 23 febbraio 2021) Delitto di Bolzano: vanno avanti senza sosta le ricerche del corpo di Peter Neumair. L’uomo, 63enne insegnante in pensione, era scomparso insieme alla moglie Laura Perselli la sera del 4 gennaio scorso. Il corpo della donna, recuperato dalle gelide acque dell’Adige, ha permesso alla magistratura inquirente di constatare che la causa del suo decesso sia avvenuta per strangolamento. Una morte violenta che, sempre secondo il quadro accusatorio, le sarebbe stata inferta dal figlio 30enne Benno, dal 29 gennaio in carcere con la terribile accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Trovati oggetti e indumenti nell’Adige: appartengono a Peter e Laura Neumair? Anche nella mattinata di oggi, 23 febbraio, i carabinieri subacquei di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 23 febbraio 2021)di: vanno avanti senza sosta le ricerche del corpo di. L’uomo, 63enne insegnante in pensione, era scomparso insieme alla moglie Laura Perselli la sera del 4 gennaio scorso. Il corpo della donna, recuperato dalle gelide acque del, ha permesso alla magistratura inquirente di constatare che la causa del suo decesso sia avvenuta per strangolamento. Una morte violenta che, sempre secondo il quadro accusatorio, le sarebbe stata inferta dal figlio 30enne Benno, dal 29 gennaio in carcere con la terribile accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Trovatie indumenti nel: appartengono ae Laura? Anche nella mattinata di oggi, 23 febbraio, i carabinieri subacquei di ...

