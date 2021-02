Da Alfonso Signorini | volano i vaffa in studio | colpo basso di Striscia | spunta un video molto imbarazzante | Guarda

(Di martedì 23 febbraio 2021)la Notizia ha prontamente rilanciato lo scherzo finito male al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da. Proprio quest'ultimo è stato vittima del tiro mancino di Cristiano Malgioglio che, con la complicità della regia e degli altri ex concorrenti, ha piazzato un topo finto alle spalle del presentatore. Il quale ha reagito in maniera piuttosto clamorosa: evidentemente gli organizzatori dello scherzo erano a conoscenza del fatto che avesse molta paura dei roditori. Quando lo ha visto vicino ai suoi piedi,non si è reso conto che era finto ed è scappato dal palco a gambe levate, nascondendosi dietro le quinte. “Io l'ho visto - ha esclamato terrorizzato - mandate la pubblicità, mandatela! Ma dov'è? Io sto male”. “vieni, è tutto a posto”, ...

rischia un attacco di cuore al GF Vip , tutta colpa di Cristiano Malgoglio e degli altri ex concorrenti del reality show che gli tirano un brutto scherzo in diretta tv: la reazione ...Non appena ha appreso la notizia da, la Ruta è corsa fuori dalla casa, in un primo momento senza salutare i suoi coinquilini . - - > Il confronto con Tommaso e Stefania La Ruta, una ...Alfonso Signorini scappa come un pazzo dal GFVip5: Cristiano Malgioglio gli fa uno scherzo e finisce malissimo. Nel corso della diretta della 42esima puntata, il conduttore stava ...Il conduttore, preso dal panico fugge di corsa verso l'uscita, chiede di mandare la pubblicità perché si sente male.