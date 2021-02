Crollo al cimitero di Camogli, la procura apre un’inchiesta per frana colposa. Difficile il recupero delle bare finite in mare (Di martedì 23 febbraio 2021) delle dieci salme ripescate in mare, cinque sono state riconosciute. L’attesa e il dolore dei cittadini davanti al Comune per avere informazioni Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 23 febbraio 2021)dieci salme ripescate in, cinque sono state riconosciute. L’attesa e il dolore dei cittadini davanti al Comune per avere informazioni

Agenzia_Ansa : Frana una parte del cimitero di Camogli, oltre 200 bare in mare e sugli scogli. Il crollo dovuto all'erosione della… - repubblica : Crollo cimitero di Camogli, la Procura apre un'inchiesta: I magistrati indagano per frana colposa, intanto i sommoz… - repubblica : Frana al cimitero e bare che finiscono in mare: il momento del crollo - CarpaneseSilva1 : RT @BabboleoNews: #Camogli. Il video del #crollo del #cimitero da parte di alcuni operai che si erano messi in sicurezza poco prima che il… - PePPeS_10 : RT @GenovaQuotidian: Il #video del #crollo del #cimitero di #Camogli -