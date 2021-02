Covid | Mazzeo | ' In Toscana i numeri dei contagi restano ancora alti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Firenze, 23 feb. - (Adnkronos) - "Nelle ultime 24h si sono registrati 824 incasi su 9.033 soggetti testati, di cui il 9,1% è risultato positivo. Dopo quattro giorni consecutivi con più di 900 casi c'è finalmente un calo, ma i. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, dove al momento si trovano 159 pazienti (+4 rispetto a ieri), mai cosi tanti dal 30 dicembre, mentre i ricoverati per-19 sono 983 (31 in più rispetto ad ieri). Il 15,4% dei nuovi positivi di oggi è compreso nella fascia 0-18 anni". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della, Antonio, in un post su Facebook. "Adesso tocca davvero a tutti noi toscani combattere il virus. Mi rendo conto di quanto sia dura dopo un anno di ...