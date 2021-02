Cashback di Natale: sono in arrivo i rimborsi (Di martedì 23 febbraio 2021) I rimborsi del Cashback di Natale arriveranno entro il 1° marzo 2021, ma alcuni cittadini hanno già ricevuto il rimborso relativo alle transazioni effettuate pagando con carte di credito, bancomat, carte ricaricabili o app nel periodo che andava dall'8 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020. Effettuando un minimo di 10 acquisti pagati con modalità tracciabili si aveva diritto alla restituzione del 10% di quanto speso per un massimo di 150 euro a testa. Ad avere maturato il diritto di rimborso sono stati più di 3 milioni di italiani che già ora potrebbero ricevere la somma spettante nel proprio conto corrente indicato all'interno dell'app IO durante la registrazione all'iniziativa. In arrivo i pagamenti del Cashback di Natale Alcuni cittadini che hanno partecipato al ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 febbraio 2021) Ideldiarriveranno entro il 1° marzo 2021, ma alcuni cittadini hanno già ricevuto il rimborso relativo alle transazioni effettuate pagando con carte di credito, bancomat, carte ricaricabili o app nel periodo che andava dall'8 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020. Effettuando un minimo di 10 acquisti pagati con modalità tracciabili si aveva diritto alla restituzione del 10% di quanto speso per un massimo di 150 euro a testa. Ad avere maturato il diritto di rimborsostati più di 3 milioni di italiani che già ora potrebbero ricevere la somma spettante nel proprio conto corrente indicato all'interno dell'app IO durante la registrazione all'iniziativa. Ini pagamenti deldiAlcuni cittadini che hanno partecipato al ...

diavolisempre : ricevuto oggi il bonifico del cashback di natale. le cose sono funzionate perfettamente - _senzatesta : Oggi ho ricevuto i 40€ del mio cashback di Natale Nicky troppo felice, Stato non gli aveva mai regalato nulla prim… - ShyDreamerIT : È arrivato il cashback di Natale. Ci ho pagato la bolletta della luce ?? - SimoneCosimi : #Cashback di Natale: ecco come fare ricorso per pagamenti incompleti o transazioni non registrate | The Next Tech - teeechblog : Cashback di Natale: i rimborsi arrivano prima del previsto -