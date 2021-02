CorriereCitta : Carelli “Aggregare un nuovo centro moderato” - Notiziedi_it : Carelli “Aggregare un nuovo centro moderato” - SdeRenato : Ma di Emilio Carelli e la sua componente moderata da aggregare si sa più nulla? Son preoccupato #ottoemezzo -

Sponsor 'Ho lasciato il M5S perché aveva perso la sua anima'. Lo dice il deputato del Gruppo Misto Emilio, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica 'Primo Piano' dell'agenzia Italpress. sat/mrv/red Sponsor'anche chi proviene da altri gruppi', aggiunge. 'La mia decisione arriva dopo una lunga ... In questi tre anni, prosegue, 'ho cercato in tutti i modi di contribuire alla crescita e ...ROMA (ITALPRESS) – "Sono uscito da un movimento che secondo me aveva perso un pò la sua anima. Tre anni fa siamo partiti da un bellissimo programma elettorale che si basava su dei valori molto belli, ...