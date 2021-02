Astrazeneca, ora è ufficiale: esteso limite d’età, potrà essere somministrato dai 18 ai 65 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Astrazeneca potrà essere somministrato anche a persone di (massimo) 65 anni: a ufficializzarlo è una circolare del Ministero della Salute, che ha dato l’ok a espandere il raggio generazionale del vaccino anti-Covid.Non siamo ai livelli dello Pfizer (somministratile anche agli 80enni) ma sicuramente i nuovi controlli hanno dato ottime notizie, dando il permesso al sistema sanitario di ampliare il raggio d’azione vaccinale e quindi di poter accelerare le dosi. Sono anche compresi tra i vaccinabili “i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19”, mentre non potranno essere vaccinati i “soggetti estremamente vulnerabili”. I risultati dei nuovi studi: vaccino da 18 a 65 anni Il tempo passa e le nuove analisi sui ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021)anche a persone di (massimo) 65: a ufficializzarlo è una circolare del Ministero della Salute, che ha dato l’ok a espandere il raggio generazionale del vaccino anti-Covid.Non siamo ai livelli dello Pfizer (somministratile anche agli 80enni) ma sicuramente i nuovi controlli hanno dato ottime notizie, dando il permesso al sistema sanitario di ampliare il raggio d’azione vaccinale e quindi di poter accelerare le dosi. Sono anche compresi tra i vaccinabili “i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19”, mentre non potrannovaccinati i “soggetti estremamente vulnerabili”. I risultati dei nuovi studi: vaccino da 18 a 65Il tempo passa e le nuove analisi sui ...

