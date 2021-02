Ambasciatore italiano ucciso in Congo: prende corpo la pista jihadista (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – Chi ha ucciso l’Ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Congolese? Ancora non lo sappiamo con certezza, perché 24 ore dopo l’agguato le ombre sui responsabili non si sono ancora diradate e restano in piedi diverse piste. Poche ore dopo l’attacco il governo di Kinshasa ha accusato le Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr). Un’ipotesi rilanciata da diversi giornali italiani. Fdlr è il principale gruppo armato ruandese aderente alla dottrina dell’Hutu Power ed è vero che agisce nel Nord Kivu, zona dove è avvenuto l’assalto al convoglio dell’Ambasciatore italiano. Nella stessa area sono però attive decine di milizie che rispondono ad altrettanti capi tribù e signori della guerra. I ribelli ruandesi hanno poi negato di essere i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – Chi hal’Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autistalese? Ancora non lo sappiamo con certezza, perché 24 ore dopo l’agguato le ombre sui responsabili non si sono ancora diradate e restano in piedi diverse piste. Poche ore dopo l’attacco il governo di Kinshasa ha accusato le Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr). Un’ipotesi rilanciata da diversi giornali italiani. Fdlr è il principale gruppo armato ruandese aderente alla dottrina dell’Hutu Power ed è vero che agisce nel Nord Kivu, zona dove è avvenuto l’assalto al convoglio dell’. Nella stessa area sono però attive decine di milizie che rispondono ad altrettanti capi tribù e signori della guerra. I ribelli ruandesi hanno poi negato di essere i ...

