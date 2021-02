Vaccini alle forze dell'ordine. Gabrielli: catena efficiente (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 febbraio 2021 - A Milano è partita una nuova fase della campagna vaccinale , con le iniezioni del siero anti Covid alla polizia locale e agli uomini delle forze dell'ordine . Per l'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 febbraio 2021 - A Milano è partita una nuova fasea campagna vaccinale , con le iniezioni del siero anti Covid alla polizia locale e agli uomini. Per l'...

fattoquotidiano : È TORNATA MARIASTELLA, LA NEUTRINA DI SILVIO - Assieme a Carfagna, Santanchè & C., è suffragetta di Forza Italia. O… - NicolaPorro : ?? Tagli alle dosi di #vaccini, l’Europa va a rilento, i numeri farlocchi per giustificare il #lockdown, gli insulti… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - Maurizi80986003 : RT @DavideGiac: In arrivo 12 milioni di dosi di vaccino. Si riparta a razzo, dai posti di lavoro ai gabinetti analisi alle farmacie. Si vac… - flinxkk8 : RT @laura_ceruti: Peccato @matteorenzi non abbia salvato su Instagram le dirette alle 11 di sera, durante il lock down più duro del mondo… -