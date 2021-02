Tre gialli sull’agguato: il rapimento, lo scontro a fuoco e la mancata scorta. Wfp sotto accusa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un possibile “riscatto“, uno “scontro a fuoco” tra ranger ed esercito da una parte ed un commando dall’altra e il ruolo del Wfp, il World Food Program, nella mancanza della scorta e nell’organizzazione del convoglio. Col passare delle ore iniziano a emergere nuovi dettagli sulla dinamica che ha portato all’assassinio dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci (nella foto la casa della famiglia) e dell’autista congolese, che secondo fonti locali si chiamerebbe Mustapha Milambo. Ma, soprattutto, sembra intravedersi l’irritazione della Farnesina verso il World Food Program, l’Agenzia delle Nazioni Unite che aveva organizzato la visita invitando l’ambasciatore, trascinato in un’avventura tragica, senza scorta, in una zona pericolosissima del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un possibile “riscatto“, uno “” tra ranger ed esercito da una parte ed un commando dall’altra e il ruolo del Wfp, il World Food Program, nella mancanza dellae nell’organizzazione del convoglio. Col passare delle ore iniziano a emergere nuovi dettagli sulla dinamica che ha portato all’assassinio dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci (nella foto la casa della famiglia) e dell’autista congolese, che secondo fonti locali si chiamerebbe Mustapha Milambo. Ma, soprattutto, sembra intravedersi l’irritazione della Farnesina verso il World Food Program, l’Agenzia delle Nazioni Unite che aveva organizzato la visita invitando l’ambasciatore, trascinato in un’avventura tragica, senza, in una zona pericolosissima del ...

