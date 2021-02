TIM | consigliere indipendente Massimo Ferrari si dimette da CdA

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – TIM comunica che il, componente del Comitato Sostenibilità e Strategie e del Comitato per il Controllo e i Rischi, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico con effetto dalla data odierna. Le dimissioni sono conseguenti a sopraggiunti impegni, che non gli consentono di continuare a dedicare al Gruppo TIM l’impegno finora profuso. Ilad oggi risulta possedere 520.000 azioni ordinarie e 46.000 azioni di risparmio TIM. TIM ringraziaper il qualificato contributo professionale. (Foto: © gonewiththewind/123RF)

