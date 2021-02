Sci alpino | Coppa del Mondo Val di Fassa 2021 | programma | orari | tv | streaming In calendario 2 discese e 1 superG

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo aver salutato Cortina d’Ampezzo, e fatto calare il sipario sui Campionati Mondiali di sci, il Circo Bianco si rimbocca le maniche in vista della fase finale delladel2020-. Sul fronte femminile la slovacca Petra Vlhova dovrà difendersi dall’assalto della svizzera Lara Gut-Behrami (reduce dalla medaglia d’oro neliridato) che sembra davvero intenzionata a vendere cara la pelle fino alla fine, come la sua connazionale Michelle Gisin. Il Circo Bianco al femminile sarà impegnato in un lungo fine settimana dedicato alla velocità in Val dicon ilche prevede dueed un, tutte recuperi di gare non disputate nelle settimane precedenti. IN TV – Le gare della Val di ...